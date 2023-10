TalTech pööras Varraku eemaldamise kiuste kaotusseisu võiduks

Ka see polnud otsustav äraminek ning kolmanda veerandi võitis omakorda kaheksa punktiga TalTech, kes läks viimasale perioodile ühepunktises eduseisus 61 : 60.

Siis sai mõlemapoolsete tõusude ja mõõnadega kulgenud kohtumises ohjad taas enda kätte Keila. Kui normaalaja lõpuni jäi 4:43, tabas kaks vabaviset Johnson ja kodumeeskond oli omakorda üheksa punktiga ees 76 : 67. Et TalTechi seis veel hapum oleks – pisut enne seda oli nende peatreener Alar Varrak saanud oma teise tehnilise vea ning see tähendas seda, et ta pidi treeneripingilt lahkuma. Meeskonna juhendamine jäi abitreener Kris Killingi hooleks.