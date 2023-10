DRAAMA LAAGRIS! VARi abil määratud penalti tõi Florale lisaminutitel võidu tabeli punase laterna üle

„Punktid tulevad ikka väga raskelt, aga võit on võit. Kolm punkti saime, see on kõige olulisem praegu,“ lausus FC Flora ründaja Sergei Zenjov pärast Harju alistamist Soccernet.ee otseülekande intervjuus. „Esimesel poolajal olid asjad kontrolli all, pidime teisel poolajal hoidma seisu, lööma väravaid, aga midagi läks viltu. Punane kaart tuli ka ja see penalti – kindlasti see mõjutas meid, aga oleme hea meeskond ja need asjad ei peaks meid mõjutama.“