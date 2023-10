Suri Inglismaaga maailmameistriks tulnud jalgpallilegend

Sotsiaalmeedias mälestasid teda mitmed Inglise jalgpallurid. „Mul on väga kahju kuulda, et Sir Bobby Charlton on surnud,“ kirjutas peaaegu 20 aastat Manchester Unitedis mänginud äärekaitsja Gary Neville. Ta jätkas: „Aegade vägevaim Inglise jalgpallur ning Manchester Unitedi suursaadik. Tšempion nii jalgpalliplatsil kui ka väljaspool seda. Busby Babe (ehk toonase peatreeneri Sir Matt Busby hoolealune – M.T.), kes oli Unitedis meile kõigile teerajajaks. Puhka rahus, Sir Bobby.“