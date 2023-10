Igor Prins sai sünnipäevaks punase kaardi ja valusa kaotuse: „Närvid läbi. Raske mäng oli."

Tulemus on Vaprusele seda nukram, et Kalev mängis terve poolaja vähemuse, sest keskkaitsja Georg Pank lendas keskväljal jõuliselt sisse Reimo Madissoole ja teenis 44. minutil punase kaardi.

„Noore mängija uljus,“ kommenteeris Kalevi peatreener Aivar Anniste pärast mängu Soccernet.ee otse-eetris. „Täiesti mõttetus kohas läks proovima, et äkki jõuab. Jõudis ka pallini, aga kindel punane, siin pole midagi öelda. Väga rumal olukord.“

Samasuguse sünnipäevakaardi „kinkis“ peakohtunik Kristo Külljastinen pärast lõpuvilet ka Prinsile, kes polnud rahul sellega, et mäng lõppes liiga vara. „Sain selle eest, et küsisin „miks mäng lõpetati 30 sekundit varem?“ Näitas punast kaarti. Eks see ongi tänaste meistrivõistluste…“ rääkis Prins ja sai sõnasabast kinni.