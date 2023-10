Venemaa sportlased vahetavad massiliselt kodakondsust, ent suusatajatel pole lootustki. Jelena Välbe: ma ei anna selleks luba

Ta osutas rahvusvahelise suusaliidu (FIS) nõudele, et vana riik peab andma sportlasele loa hakata esindama mõnd muud maad. „Ma ei anna seda ühelegi Venemaa koondise liikmele,“ teatas Välbe Permis toimunud foorumil „Venemaa on spordi suurjõud“, vahendab venelaste Sport Ekspress.

„Me ei kasvata atleete vaid selleks, et nad saaksid võita medaleid ja teenida raha. Me peame õpetama neid isamaad armastama. Kas riik pole sportlaste hüvanguks teinud piisavalt? Lõppude lõpuks on meie kõigi ülesanne tagada, et lastele õpetatakse elu õigesti.“

FIS keelas Venemaa sportlastel võistlemise 2022. aasta märtsis ehk peagi pärast seda, kui Vladimir Putin otsustas alustada Ukrainas vallutussõda. Hoolimata rahvusvahelise olümpiakomitee ja mitmete teiste rahvusvaheliste spordialaliitude pehmusest, pole FIS veel venelasi isegi neutraalsete sportlastena tagasi lubanud.

Seda, kui mitu Venemaa tippatleeti on sõja puhkemisest alates (spordi)kodakondsust vahetanud, on keeruline ütelda. Andmeid on erinevaid. Näiteks Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS teatas augustis, et niiviisi oli selleks ajaks talitanud 67 sportlast: neist 47 suve-, 8 tali- ja ülejäänud 12 mitteolümpiaaladelt.

Venemaa spordiaseminister Aleksei Morozov avaldas samas artiklis kahetsust, et nii on läinud, kuid lisas, et lahkunutesse ei suhtuta kui vaenlastesse. „See on iga sportlase oma valik. Oleme kõikide alaliitudega kontaktis, igal kodakondsusevahetusel on oma lugu,“ rääkis ta.

„Ma ei saa väita, et need on hiiglaslikud arvud, aga see on meile kaotus. Püüame sportlastega suhelda ja veenda neid, et nad esindaksid oma kodumaad.“

Väljaanne Holod seevastu raporteeris juulikuus ehk umbes kuu enne TASSi, et Venemaale on vähemalt spordi mõttes pööranud selja või kavatsevad seda teha vähemalt 204 sportlast. Seda refereeris ka näiteks The Moscow Times.