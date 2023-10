ÕL HISPAANIAS | Siim-Sander „Saksamaa takso“ Vene mõtleb kolmandast EMist: „See on nagu kergejõustiklasele olümpia.“

Vene ei teinud saladust, et esiliigas maandumine pani tal natuke kõhus keerama. „Veidi aega näris sees, kas ma ikka tegin õige valiku ja mis siis saab, kui ei tõuse üles. Paar aastat tagasi oli aga Burgos veel täitsa Euroopa tipus ja see aitas otsusele kaasa. Mõte esiliigast hakkas vastu, aga sain kiirelt üle. Oleme siiski kõrgliiga tasemel klubi, lihtsalt vastased pole päris samast klassist. Reali ja Barcat külla ei tule ning saalid on natuke väiksemad.“

Kuigi Vene on jõudnud korvpallurina juba väärikasse ikka, ei mõtle ta karjääri lõpetamisele. „Oht on alati olemas – äkki tuleb järgmine sõda selga ja kõik plaanid on jälle uppis.