Norra suurimad kergejõustikutähed süüdistavad oma isa vägivallas: tunneme endiselt hirmu, mis on meis olnud alates lapsepõlvest

See, et jooksjatest vendade ja nende treenerist isa vahel on väga tõsine konflikt, on olnud teada juba pikka aega. Tiitlivõistlustelt rohkesti medaleid võitnud kergejõustiklased lõpetasid temaga koostöö kaks aastat tagasi, kuid tüli on mõjutanud tervet Norra koondist.

Seda hakati meedias rohkem kajastama tänavu augustis Budapesti MMi ajal ning sellest ajast alates on konfliktist kirjutatud sisuliselt iga nädal. Nimelt on Gjert Ingebrigtsen praegu juhendaja Narve Gilje Nordaasile, kes võitis suvisel tiitlivõistlusel ka pronksmedali. Ent akrediteeringut treener Norra kergejõustikuliidult selleks ei saanud, mistõttu polnud tal võimalik staadionil ega ametlikes treeningpaikades kohal viibida.

Jakob Ingebrigtsen, kes on tänavu aasta parima kergejõustiklase nominent, oli esitanud ultimaatumi – tema ei võistle, kui peab oma isaga kokku puutuma.

Vennad rääkisid VG-le kogu loo ära, kirjeldades oma isa agressiivse, vägivaldse ja kontrolliva vanemana. Nad tunnistasid, et peavad siiani toime tulema ebamugavuse ja hirmuga, mis neid pidevalt valdab.

Gjert Ingebrigtsen vastas šokeeriva paljastuse järel oma advokaadi vahendusel, eitades kõiki süüdistusi. Tema kaitseks astus välja ka 28aastane poeg Martin, kes pole ise kunagi tipptasemel jooksja olnud. Ta väitis, et pole kunagi oma isa kartnud ning on kasvanud üles õnnelikus perekonnas.

Gjerti praegune hoolealune Nordaas tunnistas, et teda häirivad sellised süüdistused väga, ent hetkeseisuga tahab ta koostööd jätakata.

Konflikti uurib ka politsei.