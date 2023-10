Mark Lajal elu kõrgeima tasemega tenniseturniirist: mul ei ole ühtki kahetsust

„Sellist asja ei juhtu väga tihti ja kindlasti mitte nii suurel turniiril, et antakse loetud tunnid aega otsustada, kas tuled osalema. Aga olgem ausad, neid võimalusi elus palju ei tule, seega olin kohe kindel, et lähen,“ kinnitas Eesti parim tennisist.

Ometi alistas ta avaringis endast 146 kohta kõrgemal asuva hispaanlase Jaume Munari (ATP 83.), kelle stiil oli Lajalile teada. „Ma teadsin, kuidas ta mängib. Ta on minust mitu aastat vanem ja tegin temaga samal päeval, kui kutse sain, väljakul trenni. Teadsin, et ta on liivaväljaku mängija ja talle meeldib mängida aega, aga mina otsustasin mängida agressiivsemalt ja panime treeneriga paika kindla plaani,“ meenutas Lajal.