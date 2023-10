Tänaku tiimikaaslane kaardilugeja vallandamisest: ma ei tahtnud seda teha, kuid nii oli võimatu jätkata

Veidike pärast Tšiili rallit teatas M-Spordi piloot Pierre-Louis Loubet, et lõpetas koostöö kaardilugeja Nicolas Gilsouliga. 26aastane prantslane on sotsiaalmeedias sellest rääkides jäänud viisakaks ning pole tahtnud seda pikemalt põhjendada. Hiljuti tõdes ta aga portaalile DirtFish, et samamoodi oli neil lihtsalt võimatu jätkata. Kinga saanud belglane on aga šokis ning rääkis kodumaa meediale, et otsus oli ühepoolne ning mõjus talle lõuahaagina.