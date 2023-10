Urmo Aava: Rally Estonia ei ole kindlasti laualt maas või uksest välja visatud

Aava nentis, et Rally Estonia korraldustiimile oli juba pool aastat teada, et 2024 nad WRC etapiks ei ole. Sestap on sepistatud plaani, kuidas edasi minna – milline see plaan täpselt olema saab, Aava aga veel avalikult välja öelda ei saa. Ka seda mitte, kas järgmisel aastal sõidetakse Eestis EM-etapp, nagu erinevates ralliportaalides üsna kindlas kõneviisis kirjutatud on.