20-aastase rattatalendi Madis Mihkelsi fenomen. „Ta on läbi aegade kõige andekam ühepäevasõitja, kes on Eestis on sündinud.“

Eesti üks kuumimaid nimesid jalgrattamaailmas on praegu 20-aastane Madis Mihkels, kes lõpetas äsja esimese hooaja profitiimis Intermarche – Wanty ning teenis augustis suurel Saksamaa velotuuril etapivõidu. Vahetult enne oma hooaja lõppu sattus ta küll Hiinas rassismiskandaali, kuid suurt ohtu see tema karjäärile kujutada ei tohiks. Endised tippratturid ja mitmeid noori tippu aidanud Jaan Kirsipuu ja Rene Mandri tõdevad, et Mihkelsil on olemas x-faktor, kuid ta on alles esimesel trepiastmel.