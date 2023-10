Baskonia pidi kodusaalis ka Žalgirise paremust tunnistama

Otsustaval perioodil pusisid väljakuperemehed lõpuks 32 silma visanud Moneke eestvedamisel visalt, et vahe tagasi mängida, kuid viiest punktist lähemale nad ei pääsenud. Lõpusireeni kõlades olid tablool Žalgirise võidunumbrid 99 : 82 ning ühe kaotuse kõrvale kolmanda võidu teeninud leedukad kerkisid liigatabelis viiendaks. Baskonia sai samas ühe võidu kõrvale kolmanda kaotuse (need kõik on tulnud kodusaalis) ning nemad on 18 meeskonna seas 16. positsioonil.