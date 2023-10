Putin süüdistas rahvusvahelist olümpiakomiteed venelaste rassilises ja etnilises diskrimineerimises

Teatavasti on Venemaa ja ka Valgevene sportlased Ukrainas peetava sõja tõttu rahvusvahelistelt areenidelt eemale tõrjutud. Tõsi küll, kevadel andis ROK alaliitudele suunised, mille kohaselt võis Venemaa individaalsportlased taas võistlustele lubada – seda siis, kui nad ei toeta sõda ega ole seotud Venemaa jõustruktuuridega. Need sportlased tohivad siiski võistelda n-ö neutraalsetena, ehk Venemaa lipp ja hümn on võistlustel jätkuvalt keelatud. Enamik rahvusvahelisi föderatsioone ongi neid soovitusi järginud ja „neutraalseid“ Venemaa sportlasi rahvusvahelistele võistlustele lubanud. Kas nad saavad osaleda ka järgmisel suvel Pariisi olümpiamängudel, pole veel otsustatud, kuid ROK eesotsas oma presidendi Thomas Bachiga näib seda pigem toetavat.

Sellest hoolimata sarjas Putin Permis toimunud suurejoonelise pealkirjaga foorumil „Venemaa on spordi suurjõud“ ROKi päris jõuliselt.

„Et olümpiamänge saab kasutada poliitilise surve vahendina inimeste vastu, kellel pole poliitikaga mingit pistmist, on jäme ning tegelikult ka rassistlik ja etniline diskrimineerimine,“ vahendas Putini öeldut Venemaa riiklik uudisteagentuur TASS. „Tänu mõnele kaasaegse rahvusvahelise olümpiakomitee juhile saime teada, et kutse mängudele ei ole parimate sportlaste tingimusteta õigus, vaid omamoodi „privileeg“ ning seda kutset ei saa teenida mitte sportlike tulemustega, vaid mingisuguste poliitiliste žestidega, mis pole spordiga kuidagi seotud.“

„Samuti saime teada ja kuulda, et olümpiaharta on aegunud ega oma enam universaalset iseloomu,“ jätkas Putin. „Sest mõned spordiametnikud on andnud endale õiguse otsustada, kelle jaoks see kehtib – see olümpiaharta – ja kelle jaoks mitte. Selline lähenemine on vastuolus spordi olemusega!“

Et Venemaa aleedid siiski mingilgi moel rahvusvahelisest spordist osa saaks, on Putini isiklikul juhtimisel ellu kutsutud BRICSi mängud, mis peetakse Kaasanis kuu aega enne Pariisi olümpimänge. BRICS on majanduslik ja poliitiline ühendus, kuhu kuuluvad Venemaa, Brasiilia, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika Vabariik. Ilmselt osaleb lisaks antud viisikule neil mängudel ka teisi Venemaaga soojades suhetes olevaid riike.