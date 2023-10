Prantsusmaa siseminister süüdistab maailma parimat jalgpallurit sidemetes terroriorganisatsiooniga

Seejuures ei ole tegemist lihtsalt kuulujuttudega, vaid selle, et Benzemal olevat sidemeid Moslemi Vennaskonnaga, on välja öelnud suisa Prantsusmaa siseminister Gerald Darmanin isiklikult.

Mõistagi on see tekitanud praegu Iisraelis ja Gaza sektoris toimuva taustal Prantsusmaal paraja tormi ning vabariiklasest senaator Valerie Boyer nõuab lausa, et Benzemalt tuleks ära võtta nii Ballon d'Ori auhind kui ka Prantsusmaa kodakondsus.