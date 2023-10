ÕL HISPAANIAS | Võõrsil kaheksandat hooaeg alustanud Sander Raieste: „Tunnen end Hispaanias hästi, aga minu kodu on ikka Eestis."

„Aeg on siin ikka üsna kiirelt läinud. Esimesed aastad olid natuke aeglasemad, aga viimased on lennanud,“ arutles Raieste kolmapäeval Õhtulehega suheldes. „Mulle meeldib siin – linn on väike ja mõnus, meid võeti kohe väga hästi vastu ja koheldi nagu oma poisse. Siin on lahe olla, aga kohe, kui hooaeg lõppeb, tulen esimesel võimalusel Eestisse.“