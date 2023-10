ARVUSTUS | „Marvel's Spider-Man 2“ on parim Ämblikmehe videomäng, mis eales tehtud, kuid...

Mängida saab mõlema Ämblikmehega

„Marvel's Spider-Man 2“ on põhiseeria teine mäng, kuid sisuliselt ikkagi kolmas osa, sest 2020 tuli natukene lühema kestusega „Marvel's Spider-Man: Miles Morales“, mis tutvustas noort Miles'i, kellel samuti on Ämblikmehe võimed. Noor Miles saab lisaks veel elektri võimed ning nähtamatuse, kuid ei ole nii tugev ja kiire kui vanameister Peter Parker. Narratiiv on mängust mängu samade tegelastega ja järjelugu, siis antud juhul tuleb tugevalt kasuks kui eelmised lood on varem ära mängitud. Või siis filmina Youtube'ist ära vaadatud. Siiski peab ütlema, et mänguliselt on terve kogemus tehtud selliselt, et isegi kui eelmised mängud on minevikust puudu, siis midagi väga olulist arusaamatuks ka ei jää.

„Marvel's Spider-Man 2“ (2023). Foto : Kaader mängust

Narratiiv tutvustab kahele Ämblikmehele uut ja võimsat vastast - jahtija Kraven ja tulnukas sümbioot Venom. Peter tahab MJ-ga kokku kolida, kuid kuna ta on töötu, siis tal on rasked ajad. Miles proovib leida aega, et ülikooli sisse astuda ning talle on tekkimas oma romantiline partner. Nende mõlema lood jooksevad paralleelselt ning mängija saab vabalt kahe tegelase vahel valida. Põhinarratiiv teeb need vahetused meie eest, kuid kõrvallood on jagatud Peteri ja Milesi vahel ära. Miles tegeleb oma kogukonna muredega ning noorte probleemidega, siis Peter tegeleb teaduse ja üldise suurema New Yorgiga.

Kas olla Peter Parker või Ämblikmees?

Peteri lapsepõlvesõber Harry Osborne naaseb ning annab teada oma imelisest paranemisest ning heategevuslikust projektist, millest nad väikesena unistasid. Nad alustavad koostööd ning Peter vaikselt saab aru, et ta peab tegema valiku - kas Peter Parker või Ämblikmees. Miles samal ajal on sarnase valiku ees - kas tugev haridus või superkangelane. Terve mäng on kirjutatud nagu koomiksid ning on tunda, et tegijad armastavad neid karaktereid. Isegi kõrvaltegelased on piisavalt lihakad, et ka kõige suuremad vingujad söönuks saavad.

„Marvel's Spider-Man 2“ (2023). Foto : Kaader mängust