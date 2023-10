Läti klubi alistanud Keila lõpetas kaotuseseeria. Pahv: asjad on paigas ning saame normaalselt edasi tegutseda

Tegemist oli Keila hooaja teise võiduga ja esimesega nii koduväljakul kui ka pärast septembri lõpus peatreener Peep Pahvi ametisse ennistamist. „Asjad on paika saadud ja usun, et saame normaalselt edasi tegutseda. Võib-olla peame mingeid korrektiive veel natuke tegema, aga meeskonna majandamises ja juhtimises on asjad paigas. Mul on hea meel, et oli inimesi, kes uskusid nii minusse kui ka võistkonda ja tulemust oli täna näha,“ lausus Pahv pärast mängu Delfi TV otseülekandes.