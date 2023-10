Soome ralliäss jõudis Hyundaiga kaubale, selgusid ka Ogier' tulevikuplaanid

32aastane Lappi, kes on tänavu sõitnud Hyundai eest igal etapil, jätkab korealaste juures. „Olen väga rahul. Olukord on väga hea. See on kõik, mis ma teile öelda saan,“ salapäratses ta.

Rallisõitjaga vestelnud Soome ajalehe Iltalehti teatel on tal läbirääkimised juba peetud. Nüüd tuleb oodata vaid Hyundai ametlikku avaldust. „Jah, umbes nii on. Liigute õiges suunas,“ kinnitas neile seda ka Lappi.

Mis ajaks võiks kinnitust oodata? „Ma ei saa seda öelda. Kuid vaevalt et sellega jõuludeni läheb,“ lausus tänavu MM-sarjas kuuendat kohta hoidev soomlane, vihjates sellega eelmisele aastale. Ta lisas veel kord: „Olen väga rahul selle kokkuleppega.“

Iltalehti kirjutab, et kui Hyundais jätkamine on Lappi puhul päris kindel, siis ei ole veel teada, kas ta saab taas teha kaasa terve hooaja või osaleb vaid üksikutel etappidel. Teadupoolest naaseb Korea autotootja rallitiimi Ott Tänak, kes on öelnud välja, et tahab seal kihutada tiitlite nimel.

Lisaks pakub Hyundai lepingut terveks hooajaks tiimi praegusele esisõitjale Thierry Neuville'ile. Samas pole teada, mitu autot nad järgmisel aastal välja panevad.

Iltalehti andmetel on võimalik, et Lappi peab hakkama masinat jagama kaasmaalase Teemu Sunineniga, kellel on leping Hyundaiga järgmiseks aastaks juba olemas. Tänavu on ta kihutanud meeskonna eest nii Rally1 kui ka Rally2 masinaga.

Lappi on tänavu toimunud 11 MM-rallist jõudnud neljal poodiumile. Tema seniseks parimaks tulemuseks on Sardiinia etapil Neuville'i järel saavutatud teine koht. Kolm nädalat tagasi Tšiili rallil tegi soomlane mäletatavasti juba esimestel kilomeetritel avarii ning pidi katkestama. Lappi karjääri ainus etapivõit pärineb 2017. aastast, mil ta triumfeeris Toyotaga Soome rallil.