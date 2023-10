KOMMENTAAR | Eeldame siis, et jalgpallikoondis annab novembris kaks loobumiskaotust

Milleks raisata kümnete inimeste väärtuslikku aega ja kümneid tuhandeid eurosid, kui meil pole EM-valikmängudes Austria (kodus) ja Rootsi (võõrsil) võimalustki?

Meil ei ole ju Inglismaa Premier League'i ega Saksamaa Bundesliga mehi, nii et milleks üldse koguneda. Jalgpalliliit võiks A-koondise laagrile kuluva raha, sealhulgas Häberli palga, suunata noortetöösse ja kõik oleksid rõõmsad.

Mängijad ei peaks hakkama austerlasi ega rootslasi kummardama, Häberli pääseks tahumatute ajakirjanike tüütutest küsimustest ning fännidele jääksid nende närvirakud ja hea tuju.

Tegelikult jääb arusaamatuks, miks härra Häberli ülepeakaela nõustus Šveitsist siia, jalgpalli ääremaale kolima. Mängijate koduklubid on ju avalik info. Kas ta ei vaadanud siis, et tegemist on lootusetu seltskonnaga? Või pakuti nii head palka, et rahahimu sai võitu?

Stopp. Eelnev jutt oli rõvedalt üle võlli, aga meelega.