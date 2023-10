Käsipallikoondise uus peatreener: isegi kui me alati ei võida, siis vähemalt peab olema võitlus!

Noodla tõdes, et praegu on see koht, kus peab hakkama nooremaid mängijaid usaldama.

„Meil on siin osade mängijate vanus juba päris kõrge. Tahes-tahtma tuleb see noorenduskuur teha. Alguses võib-olla ei ole veel mängijatel päris seda kindlust, aga see ongi iga õppimisprotsessi juures normaalne,“ mõtiskles Noodla. „Oleme käsipalliliidus ka kõva häälega välja öelnud, et meil on 2006. aastal sündinud poistest tulemas suhteliselt asjalik põlvkond. Praegu neist keegi otseselt veel esimesse valikusse ei pääse, aga juba paari aasta jooksul on kindlasti mõned mängijad sealt ka põhivalikus sees. Me peame lihtsalt sujuvalt selle suuna võtma ja selle strateegia kallal töötama.“