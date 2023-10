Rootsi jalgpallurid jätsid EM-valikkohtumise terrorirünnaku tõttu pooleli ega soovi seda lõpuni mängida

Attack in Brussels with AK-47. Dead and injured. pic.twitter.com/SleVJrm2qm

See, kas surma saanud rootslased olid tulnud Brüsselisse jalgpalli vaatama, pole teada, kuid Rootsi väljaanne Aftonbladet kirjutab, et nad kandsid koondise särki.

„Tulin riietusruumi ja kui tiim hakkas asja arutama, jõudsime ühisele järeldusele, et me ei taha austusest hukkunute ja nende perekondade vastu edasi mängida,“ ütles Rootsi meeskonna peatreener Janne Andresson .

Kapten Victor Lindelöf lisas: „Püüdsin uurida kõikide mängijate käest nende tunnete kohta ja seejärel tundsin, et pean selgitama meie nägemust olukorrast ka belglastele. Nagu Janne ütles, olime selgelt seda meelt, et ei soovi mängu jätkata. Selgitasime seda Belgia mängijatele ja nad olid täiesti päri.“

Ta jätkas: „Koondislased, kel olid pereliikmed või sõbrad siin, püüdsin nendega kiiresti ühendust saada ja veenduda, et nendega on kõik korras. Meie turvameeskond haldas olukorda väga hästi ning rahustas meid, öeldes, et see (staadion) on praegu Brüsseli turvalisim paik.“