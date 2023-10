ÕL HISPAANIAS | Kadrina Karudest euroliigasse? Uusi kõrguseid vallutav Artur Konontšuk usub, et see on täitsa võimalik

„Tervitused Raivo Tribuntsovile, et ma olen siia jõudnud. Olen talle elu lõpuni tänulik, et ta mind omal ajal Kadrinasse võttis. Audentesesse mind ei tahetud, aga tema tahtis. Need aastad olid karjääri muutvad,“ vaatab Konontšuk oma teekonnale tagasi.

U16 vanuseklassis kutsuti ta korraks koondiselaagrisse, aga päriselt Eesti parimate sekka teda ei arvatud. Päriselt noortekoondisesse mahtuski Konontšuk vaid korra U18 vanuseklassis, kui ta oli Kadrinast siirdunud Pärnu Sadamasse. U20 EM jäi koroona tõttu ära. On mängijaid, kes käivad kõik noortekoondised algusest lõpuni läbi, aga ei jõua eriti kuhugi. Konontšuk on käinud mööda oma rada.

„Igaühel on oma teekond. Ju sel ajal minus potentsiaali ei nähtud, aga ma polnud kindlasti ka see mängija, kes ma praegu olen. Kellegi vastu ma viha ei pea ja pettunud pole. Ju see pidi nii minema,“ arutles Konontšuk. „Kadrinas mängides poleks ma kunagi osanud arvata, et ma jõuan Hispaania liigasse välja.“

„Ma pole eriti mees, kes käiks nina püsti ringi. Öeldakse küll, et kui sa asju välja kuulutad, siis on suurem tõenäosus, et see juhtub, aga mina manifesteerin vaikselt oma peas.