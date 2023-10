Rauno Sappinen Iisraeli-tragöödiast: „Sain sealt sõbrad terveks eluks. Hoian neile pöialt. Nad elavad päev ja hetk korraga.“

Sappinen jõudis Iisraelis jalgpalli mängida väga lühikest aega, kuni saatus - täpsemalt: karm põlvevigastus - sundis ta Jeruusalemmi Hapoeliga lepingu lõpetama.

Ent igas halvas leidub ka midagi head: antud juhul näiteks see, et Sappinenil ei tulnud terrorirünnakute eest põgeneda; aga ka see, millised suhted tal klubi mängijatega on säilinud.

Jalgpallur kirjeldab, mida ta ametivennad kaugel maal igapäevaselt läbi peavad elama.