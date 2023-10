Verstappen ja Ferrari jagavad vastastikku komplimente

Hollandlane on oma tiitlid võitnud Red Bulli vormelit roolides, kuid ta ei varjagi, et unistab kuningliku punase Ferrariga ringradadel kihutamisest. Verstappeni leping Red Bulliga kehtib 2028. aastani ning siis võib kõike juhtuda, andis ta mõista.

„Ma tean, et Ferraril on F1 sarjas imeline ajalugu ning see on imeline tiim, kellega võistelda,“ lausus Verstappen. „Kui mu praegune leping saab läbi, olen 31aastane ning olen päris kindel, et suudan ka siis teha veel suuri asju.“

Ühtlasi märkis ta, et soovib enda isiklikus autokollektsioonis hoida neid kolme vormelit, millega ta tuli maailmameistriks, kuid tal ei oleks midagi selle vastu, kui saaks sinna ka Michael Schumacheri Ferrari, millega too krooniti 2004. aastal seitsmendat korda maailmameistriks. Tõsi küll, kuidas selle masina omanikuks saada, ei oska Verstappen öelda.

„Jah, see on üleskutse [Ferrari praegusele presidendile] John Elkannile. Ma loodan, et ta loeb seda intervjuud ja helistab mulle,“ viskas hollandlane pisut villast. Kuigi samas ei pruukinudki ta seda väga naljana mõelda, sest tema isiklikus garaažis on juba kaks Ferrari brändi luksusautot: Monza SP2 ja jaanuaris poole miljoni euro eest ostetud SF90 Stradale.

Et Verstappeni ja Ferrari sümpaatia on vastastikune, andis läinud nädalal mõista ka Ferrari endine president Luca Cordero di Montezemolo, kelle sõnul meeldib Verstappen talle väga. „Oleme teda jälginud juba ajast, kui ta sõitis kardiga. Ta on väga julge, ta meeldib mulle,“ õhkas di Montezemolo.