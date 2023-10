Poliitikud võivad kergemalt hingata: Sõõrumaa neid medalipidudelt minema ei kihuta

Raha, teatavasti, on Eestis alati vähe ning tippspordi jaoks jäi seda alates eelmisest aastast veel 2,5 miljoni euro võrra vähemaks, kui enam ei saa tippsport kindlat protsenti hasartmängumaksust – sest nii otsustasid seadusega valitsus ja riigikogu. Need 2,5 miljonit lubati kompenseerida, kuid seda pole juhtunud ning nii kirjutati Delfis: „Eesti olümpiakomitee on otsustanud, et kui Pariisi olümpialt tullakse medalitega, siis ehitatakse Vabaduse väljakule nii väike pärgamislava, et poliitikud sinna ei mahu. Sest nad pole oodatud.“