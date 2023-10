VÄGEV DEBÜÜT! Mark Lajal alistas elu esimeses ATP turniiri mängus endast maailma edetabelis 146 kohta kõrgemal paikneva vastase

Tõpoolest: kui Antwerpeni turniirile wild card´iga pääsenud Lajal on ATP edetabelis 229. kohal, siis 26aastane Munar on maailma 83. meestennisist. Kuid seda, et koht edetabelis on üks asi, mäng väljaku peal aga teine, tõestas Lajal kohe esimeses setis, kui murdis seisul 4 : 3 vastase servigeimi seisuks 5 : 3 ja tüüris seejärel enda pallingul seti kindlalt 6 : 3 võidusadamasse.