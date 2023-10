Suusakaksikud rassivad paarisrakendina. Kaidy Kaasiku: teistega koos ei ole treeningud nii hästi õnnestunud

„Mul on hästi meeles oma esimene etapp. See toimus Alutagusel, sain seal oma esimese viimase koha kirja,“ meenutas murdmaasuusataja Kaidy Kaasiku (22) eile Käärikul oma esimesi samme koduses noortesarjas. „[Kaksikõde] Keidy oli samal võistlusel eelviimane. See innustas ja inspireeris olla igal etapil parem. Lõpuks olen neid etappe ka võitnud.“