Suusasprinter Marko Kilp mõtleb maratonisarja peale

„Tead,“ alustab ta vastamist, „alati on erinevaid perspektiive. See ei ole ainult sirge tee käia. Tead isegi, et metsarajad on teistsugused ja tee tulemusteni võib olla erisugune. Sportlasena saad kasutada eri treeningvahendeid ja -meetodeid, nii et alati leidub midagi uut. Teadus ka areneb. See on hea asi, millega kaasas käia ja millel silma peal hoida.“