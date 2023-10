NBAs teenitud miljonitest on jäänud vaid mälestus: endine korvpallistaar kerjab USA tänavatel raha

„See ajab mind nutma,“ lausus The Athleticule Jameer Nelson, Westi meeskonnakaaslane Saint Josephi ülikooli päevilt. „Tal on nii palju inimesi, kes teda armastavad, kes tahavad teda aidata, kuid kõigepealt peab ta ise soovima end aidata. Olen tema jaoks olemas. Olen alati tema jaoks olemas. Proovisin ja proovin ka edaspidi, kui saan, kuid ka ta ise peab meile poolele maale vastu tulema. Ta peab ise abi soovima.“

Sama andis mõista ka Cuban: „Ma arvasin, et saan teda aidata. Ja ma proovisin. Ma tõepoolest proovisin. Me kõik proovisime. Kuid on nii. Sa tunned end lihtsalt lootusetult.“