ÕL HISPAANIAS | Baskid pole Bilbao Athleticu ainulaadsele doktriinile korvpallis isegi mõeldud: mängiksime siis neljandas liigas

Bilbao on küll suur spordilinn, aga peaasjalikult on seal ikkagi au sees jalgpall. Bilbao Athletic on üks kolmest Hispaania kõrgliiga asutajast, kes pole kunagi kõrgeimast seltskonnast välja kukkunud ja nende ajalugu tunnistab ka kaheksat meistritiitlit. Eelkõige on aga Athletic tuntud ühe vägagi jalgpalliromantilise teguri poolest – meeskonda esindavad eranditult vaid baskid või kohalikus akadeemias sirgunud jalgpallurid. Kui kõik ülejäänud Euroopa tippklubid laristavad turul sadu miljoneid, siis Athletic teeb tegusid oma mängijatega.