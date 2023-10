Raskes seisus suusahüppekoondislane: ma ei ole alla andnud!

Samas kinnitab kahtedel olümpiamängudel Eestit esindanud ja mullu MK-sarjas esimese punkti teeninud mees, et tahet jagub sellest hoolimata, et ta peab treenima kodmaal isaga. Sloveenia tipptreener Vasja Bajc jätkaks meeleldi Maltsevi aitamist, aga ilma rahata ei mängi see välja.