Bilbao peatreener megamängu teinud Kullamäest: koosseisu moodustades oli tema võtmemängijaks

„Me suutsime survestada liiga ühe parima – kui mitte kõige parema – füüsisega meeskonda kuni viimase piirinini, ent otsustvaks said väiksed detailid,“ lausus Pin ja tõi täpsemalt välja, et esimesel poolajal tehti kaitses just Kullamäe vastu kaks või kolm selget eksimust. See lubas Bilbao meeskonnal minna vaheajale kolmepunktises eduseisus.