Revanši saanud Kalju kindlustas esimesena koha veerandfinaalis: tähtis oli ainult edasipääs

Sarnaselt Kaljule pööravad Harju mehed nüüd oma pilgud kodusele meistriliigale. Uustulnukatel tuleb kõvasti pingutada, et sinna järgmiseks hooajaks püsima jääda: nimelt on nad viis vooru enne hooaja lõppu viimasel kohal, pügala võrra kõrgemal asuvast Tartu Tammekast lahutab kolm punkti. „Muidugi on eesmärk Tammekat edestada. Täna tulime siia võitma, et see annaks meile viimasteks mängudeks indu juurde, aga kahjuks ei läinud nii. Kuid meil on mänge ees ja saame end tõestada – midagi pole veel läbi,“ usub Rõõmussaar.