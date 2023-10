Tänaku tiimikaaslane vahetab kaks etappi enne hooaja lõppu kaardilugejat

Tuleb nentida, et prantslase Loubet' ja belglase Gilsouli koostöö jäi õige napiks, täpsemalt kestis see 10 kuud. Nende hooaeg on olnud ka paras kannatuste jada: senisest 11 MM-rallist on punktikohal finišisse jõutud vaid neljal korral ning sarja kokkuvõttes ollakse 28 punktiga 11ndad. Tõsi küll, kui välja arvata viimatisel Tšiili rallil juhtunud avarii, siis ülejäänud kordadel, kui mehed on katkestama pidanud, on selle põhjuseks olnud nende istumise all oleva Fordi erinevad tehnilised probleemid.