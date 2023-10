Maailma antidopinguagentuur loodab sanktsioonid vaidlustanud venelaste küsimuses spordiarbitraaži abile

Meenutavasti sanktsioneeriti Venemaa sportlaste osalemine rahvusvahelistel võistlustel 2020. aastal pärast seda, kui leidis tõendamist, et venelastel oli lausa riiklikul tasandil toetatud dopinguprogramm. Venemaa antidopinguagentuurile (RUSADA) kehtestati sanktsioonid, mis tähendasid muu hulgas seda, et Venemaa sportlased pidid Tokyo ja Pekingi olümpiamängudel võistlema Venemaa olümpiakomitee lipu all. Ent RUSADA pöördus CASi ja saavutas selle, et algselt 2024. aasta detsembrini kehtima pidanud sanktsioonid kaotasid eelmise aasta detsembris kehtivuse.