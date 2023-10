USA koondise valinud NBA superstaari otsus tekitab sünnimaal suurt nördimust: temast oleks pidanud saama meie korvpalli eestkõneleja!

29aastasel keskmängijal on taskus nii Kameruni, Prantsusmaa kui ka USA pass ning seega lootis kogu trio, et NBA üks domineerivamaid mängumehi valiks just nende koondise. Kui Prantsusmaa mängib Pariisis korraldajariigina ning USA teenis sinna pileti kui üks kahest lõppenud MMi parimast Ameerika koondisest, siis Kamerunil on võimalus olümpiale pääseda läbi järgmisel suvel toiumuva kvalifikatsiooniturniiri, kuhu nad pääsesid sel suvel peetud Aafrika kvalifikatsiooniturniirilt.