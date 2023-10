Cristiano Ronaldo täiuslik juubelietendus: kaks väravat ja pilet EMile

Portos Estádio do Dragão staadionil 50 000 pealtvaataja ees peetud mäng Slovakkiaga oli Ronaldo jaoks erakordne ka sel põhjusel, et portugallased said seal tähistada oma ikooni 200. koondisemängu täitumist – õigemini jõudis Ronaldo selle verstapostini juba 20. juunil Islandil (ja 201. koondisemäng lisandus septembris Slovakkias), aga et vahepealsel ajal polnud ta kodumaal koondist esindanud, läks suuremaks peoks alles nüüd.