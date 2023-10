Kas jalgpallikoondis on kriisis? Peatreener Häberli: võite nii rääkida, aga minu jaoks on selline mustvalge lähenemine üsna häiriv

Peatreener Thomas Häberlile ei meeldinud Õhtulehe küsimus. „Võite rääkida kriisist,“ alustas ta tusasel ilmel. „Mängime valikmänge. Minu jaoks on see austuse ja realismi küsimus. Novembris, pärast mänge Austria ja Rootsiga, võite jälle rääkida kriisist. Kui võidame, siis on see jällegi kõige tähtsam võit. Minu jaoks on selline mustvalge lähenemine üsna häiriv.