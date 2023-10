ARVUSTUS | Ei olegi lootusetu? „Fate/Samurai Remnant“ on parim sissekanne terves frantsiisis

Lahingus on Saber sisuliselt erirünnakute masin. Kui Saber kasutab oma võimeid, saab oma vaenlastele märgatavat kahju teha, samal ajal kui Iori enda löökidega ainult natukesehaaval elusid maha kraabib. See tasakaal ühtlustub veidi hiljem mängus, kui Ioril on juurdepääs täiustatud tehnikatele ja võimetele, kuid see on võitlussüsteemi jaoks siiski huvitav ja üsna ainulaadne dünaamika.

Dynasty Warriors seeriale omane võitlusskeem

Olles peamiselt Iori rollis, tõstab mäng nende kahe tegelase suhtelise jõupuuduse suurepäraselt esile – ajutiselt oma teenijale lülitumine ja vaenlaste hordide mahalõikamine minimaalse pingutusega toob esile, kui suur on lõhe võimsuse tasemetes. Ja kuigi Iori on alguses suhteliselt nõrk, on see-eest iga võidetud lahing mesimagus.

„Fate/Samurai Remnant“ (2023). Foto : Kaader mängust

Kuna tegemist on Koei mänguga, on teos põnevus ja märul, mille võitlusskeemiks on Dynasty Warriors seeriale omased nõrk ja tugev rünnak. Lisaks veel riba, mille täitumisel saab terve platsi puhtaks lükata ja erinevad võimed ning uuena lisatud võitlushoiakud, mida on kokku viis. Igaüks neist on vägagi erinev - näiteks tulehoiak on tugevam vähemate eludega ning tuulehoiak on tugev koletiste vastu. Tegemist on laheda, kuid kergesti igavaks muutuva lahingusüsteemiga, sest seda valemit on stuudio kasutanud juba pea aastakümneid ainult mõnede muudatustega.

Strateegiline osa jätab soovida

Õnneks hoiavad paljud bossivõitlused asja huvitavana ning alati on taustal pulbitsemas keerutav narratiiv. Iori varustuse ja võimete täiendamine on samuti sõltuvust tekitav protsess, kuna nänni ja oskuspunkte on kõikjal palju. Mängus on ainult üks asi, mis mulle ei meeldinud – ja see on strateegiline territooriumi hõivamise osa.