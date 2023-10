Saalihokinaised tegid raha kogumiseks oma MTÜ ja sõidavad igal juhul Singapuri MMile

Kui Õhtuleht teemast esimest korda kirjutas, märkis Eesti saalihokiliidu president Meelis Aab, et turniiri kogueelarve on alaliidu jaoks 70 000 eurot, millest naiskonna omaosalusena arvestati umbes 20 000 eurot. Saalihokiliidu peasekretär Tõnis Teesalu kinnitas, et liit on suvel kõvasti pingutanud, et täiendavaid rahastusallikaid leida, kuid päris omaosaluseta koondislased siiski hakkama ei saa. Et puudu olev raha kokku saada, lõid naised septembris mittetulundusühingu Eesti Naiste Saalihoki, mille arvelduskontole saavad kõik, kes soovivad naisi abistada, ülekande teha.