Maailma üks populaarsemaid spordialasid naaseb olümpiaprogrammi, poksi saatus jäi lahtiseks

Võib arvata, et ROKi finantsosakond on iseäranis rõõmus kriketi lisandumise üle, sest see on 1,4 miljardi elanikuga India rahvussport. See fakt teeb kriketist automaatselt ka maailma ühe populaarseima spordiala. OMil on kavas selle T20 versioon, mis on kompaktsem.