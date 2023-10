Kas jalgpallikoondises puuduvad mängijad, kes meeskonna üles kütaks? Thomas Häberli: ma ei pea ütlema, kas nõustun selle väitega või mitte

Väravavaht Karl Jakob Hein: „Meil on need liidritest mängijatüübid täiesti olemas. Aga minu arvates on kõige olulisem, et iga mängija tunneks enda sees sportlikku viha ja tooks selle väljakule.“

Häberli möönis, et skoorimine on koondisele viimasel ajal valmistunud suuri raskusi ning lausus: „Jah, peame seda parandama. Oleme jõudnud lähedale, aga see ei ole piisav. Võin öelda, et treeningutel lendavad pallid võrku küll!“

Häberli tõdes, et ühe mängija osalemise kohal ripub küsimärk ning lõplik selgus saabub pärast treeningut. Ta ei soostunud ütlema, kellest jutt, lisades vaid: „Pärast treeningut anname teada, kui selleks on vajadus.“

Karl Jakob Hein 0 : 5 kaotusega lõppenud viimatises kodumängus Rootsiga. Foto : Erki Pärnaku

Lahendus murele: tuleb teha kaks Bakuu esimest poolaega

„Ootan võrdset mängu. Bakuus tegime väga hea esimese poolaja, siis aga loovutasime initsiatiivi. Nüüd püüame kõigeks valmis olla, aga teha kaks Bakuu esimest poolaega. Koduväljak ja -publik loob selleks usutavasti head eeldused,“ märkis Hein.

Ta on pidanud viimases kolmes koondisemängus palli seljatagant välja koukima koguni 13 korral. Mis seal salata: palju mis palju. „Analüüs on tehtud. Nii mul individuaalselt kui tervel meeskonnal. Tegime jalgpalli kõige lihtsamaid A ja O asju neis mängudes valesti. Nüüd on ülesanne lihtne: tuleb sarnaseid vigu vältida. Selleks peame kõige tavalisemad asjad õigesti tegema – mängima hea intensiivsuse ja agressiivsusega ning olema duellides julged.“