Ralliekspert: Tänak tahab Hyundaiga oma teist tiitlit võita rohkem kui kunagi varem

Barry tõi välja, et Neuville on saanud MM-sarjas üldarvestuses viis korda teise koha, millest pole enamat suutnud ükski teine piloot. Ometi pole belglane veel tiitlit võitnud ning tänavusel hooajal oli tal selleks hea võimalus.

„Kas saab väita, et 2023. aastal oli tema siiani parim võimalus maailmameistriks tulla? Kindlasti. Me tegime arutlesime selle üle [DirtFishis] ka enne hooaja algust,“ kirjutab Barry. „Tagantjärele tarkusena võime öelda, et see tundub nüüd isegi veel tõesem, sest teame, kui varakult oli Hyundai valmis tegema pingutusi, et Neuville saaks tiitli peale sõita – kui olete juba ära unustanud, siis oli see hooaja teisel etapil.“

Barry lisas, et Neuville on sel aastal olnud selgelt meeskonna esisõitja – Hyundais teeb tänavu peale tema kaasa terve hooaja ainult soomlane Esapekka Lappi, kes veel mullu ja tunamullu MM-sarjas täiskohaga piloot polnud. „Hyundai tegi panused ühele mehele liiga vara ning usutavasti üllatas neid Lappi sooritus oli kõvasti paremal tasemel, kui isegi tema fännid oleksid osanud oodata. Aga kaks etappi enne hooaja lõppu on Neuville oma tiimikaaslasest 57 punkiga ees, seega ei saa öelda, et Hyundai valis vale mehe.“

Nüüdseks on aga selge, et üldarvestuses kolmandal kohal olev Neuville tänavu maailmameistriks ei tule. Nimelt jääb ta tiitlikaitsjast Kalle Rovanperäst maha 62 punkiga, sel hooajal on aga laual veel maksimaalselt 60 punkti.

„Kui Thierry suhtes aus olla, siis ta poleks saanud sel hooajal suurt midagi teistmoodi teha. Ta tegi pärast Kreeka rallit, kus katkestas liidrikohalt, üsna julge avalduse. Nimelt ütles ta, et oleks võinud poodiumile jõuda pea igal etapil, kuid saatuslikuks on saanud mehaanilised probleemid ning aeg-ajalt tehtud sõiduvead nagu Horvaatias,“ selgitas Barry. Ta lisas, et kuigi Neuville'il võib isegi õigus olla, siis oleksid ei maksa midagi.

„Kuid erinevalt 2017. aastast, kus ta oli karjääris liiga alguses, et MM-sarja juhtida ning lasi oivalise võimaluse käest ning sama juhtis ka aasta hiljem, siis seekord ei visanud Neuville seda täielikult minema. Rovanperäl on Toyotaga olnud kõigi ees väike eelis, mistõttu tõuseb soomlane sel aastal kahekordseks maailmameistriks, kui just katastroofi ei juhtu.“

Barry usub, et Neuville'il läheb Tänaku naasmise tõttu tiitli peale sõitmine raskemaks.