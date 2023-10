Aserite itaallasest pealik peab Eesti-mängu eel taluma raju kriitikat. „Nii halva peatreeneriga pole meil lootustki.“

Samal ajal kui meie kosume oma viimasest kolmest saunast (0 : 3 ja 0 : 5 Belgiaga ning 0 : 5 Rootsiga), on aserite seis parem, aga mitte just liiga palju. EM-valikgrupis jagavad ülehomsed vastased 1 punktiga viimast kohta – tõsi, Kaukaasia poegadel on peetud mäng vähem ning väravate vahe -9 Eesti -14 vastu.

Kolme aasta eest Aserbaidžaani koondise peatreeneriks värvatud itaallase Giovanni De Biasi leping lõpeb tänavu 30. novembril – ehk pärast EM-valikturniiri lõppu – ning tema töö tulemuslikkuse suhtes ollakse sealmail üsna kriitilised.

„Ütlesin juba paar aastat tagasi, et nii halva peatreeneriga pole meil lootustki,“ lajatas endine koondislane Bahtijar Musajev värskelt azerisport.com veebilehele antud usutluses. „Seetõttu ei saa ma ka öelda, et Eestit võidame, kuigi loomulikult soovin meeskonnale edu.“

„De Biasil pole julgust tagasi astuda. Ta püüab iga kord leida kaotustele õigustust ja lükkab vastutuse teistele. Aga ma arvan, et see on De Biasi viimane tsükkel. Nüüd on hakanud teda kritiseerima isegi need, kes on kolm korda hääletanud tema lepingu lõpetamise poolt. Aga kes teab, võib-olla soovitakse pärast mõnd juhuslikku võita teda uuesti hoida,“ mõtiskles Musajev.

Suvel Bakuus lõppes Aserbaidžaan – Eesti mäng 1 : 1 viigiga. „Eesti ei olnud tugev. Aga arvestades, et meie peatreener teeb koosseisu moodustamisel vigu, ega suuda mängijateni viia kindlat stiili ja juurutada taktikat, siis ei ole võimalik kindlalt väita, et võõrsil võidame. Me ei saa loota peatreenerile, vaid mõne mängija individuaalsele osavusele. Meil on koondises andekaid poisse,“ lausus varasem koondise poolkaitsja.

Valitseja ridadest vaid neli koondislast

Kui meil siin lõi laineid 20aastase Oliver Jürgensi personaalküsimus, siis Aserbaidžaani koondisse teenis esmakutse temast aasta noorem ründaja Nariman Ahhundzade.