USAs sirgunud Ingrid Neel esindab vanaema sünnimaad Eestit: jumalale tänu, et ta elus on ja saame seda jagada!

Neel võttis kokku oma imelise hooaja, samuti selgitas ta, kuivõrd raske võib profitennis olla, mis on talle karjääris suurimateks motivaatoriteks ning kui erinevad on paarismängu treeningud üksikmängu omadest. Mõistagi uurisime Eesti lipu alla kolimisest – selles mängis suurt rolli Neeli eestlannast vanaema, kellega tal on väga eriline side.