Õige või vale? Lapsevanemad pidid katma osa MMil käinud Eesti sulgpallurite kuludest

Üks lapsevanem ütles, et pidi reisikulude katteks tasuma oma taskust vahemikus 500-1000 eurot. Sulgpalliliidu tegevjuht selgitas, et nii on ka tiitlivõistluste puhul alati olnud ega mõistnud lapsevanemate nördimust.

Samuti tekitas eriarvamusi reisikorraldus ja majutus - noored jõudsid pika lennureisi sihtkohta vahetult enne esimesi mänge ning pidid söögipoolise eest koos treeneriga ise muretsema.