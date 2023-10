Soome meedia: Rally Estonia kaob MM-sarja kalendrist, kuid eestlased saavad vähemalt midagi lohutuseks

Esmaspäeval kinnitasid MM-sarja korraldajad, et järgmisel hooajal naaseb kuueaastase pausi järel võistluskalendrisse Poola ralli. Juba varem oli leping sõlmitud Läti ja Soomega, mistõttu on äärmiselt tõenäoline, et autoralli maailmameistrivõistluste kavas võiks olla veel üks samas regioonis toimuv kiire kruusaralli.

Rallit.fi-s kirjutati täna, et Rally Estonia on juba jäänud ilma kohast MM-sarjas, kuigi FIA mootorispordi nõukogu pole veel kalendrit kinnitanud – ilmselt teevad nad seda 19. oktoobril. Portaali Autosport andmetel koosneb see 13 rallist: Monte Carlo, Rootsi, Keenia, Horvaatia, Portugal, Sardiinia, Poola, Läti, Soome, Kreeka, Tšiili, Kesk-Euroopa ja Jaapan.

Soomlaste portaalis lisatakse, et Eesti saab lohutuseks võimaluse korraldada hoopis EM-sarja etappi. Sellisest variandist on räägitud palju ning vähemalt seni on Rally Estonia korraldajad sellele eelistanud MM-ralli korraldamist.