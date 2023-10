Lörri läinud sõjaplaanid luhtasid tiitlit kaitsnud Eesti spinningistide tänavuse MMi

Et võistlus toimus sisuliselt eestlaste tagaõuel, arvasid spetsialistid enne MMi algust, et tiitlikaitsjad on koos Läti, Leedu, Ukraina ja Poolaga suurimateks favoriitideks ka tänavu. Ent juba kolmest võistluspäevast esimese järel oli selge, et meie meestel läheb kõrgeimate kohtade eest võitlemine raskeks: mullu individuaalseks võitjaks kroonitud Raigo Padar ja Ivo Sööt ning meie teine paatkond koosseisus Alexander Andrusenko ja Lehar Leetsaar olid kamba peale saanud sellise koguse uimelisi, mis andis neile alles 10. koha.