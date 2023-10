KANNAPÖÖRE! Venemaa noorjalgpallurid ei pääse siiski EM-valiksarja. Aga FIFA otsus on endiselt jõus

Uudisteagentuur Associated Press teatas, et UEFA põhjendas meelemuutust ühe lausega: „Venemaa U17 koondiste valikmängudele lubamise plaanist loobuti, sest ei leitud tehnilist lahendust, kuidas seda võimaldada.“

Lihtsustatult lahtiseletatuna tähendab see: kuna arvestatav osa UEFA liikmesriikidest teatas, et nemad ei nõustu praeguses olukorras Venemaaga mängima, ei osutunud mõistliku võistlusformaadi koostamine lihtsalt võimalikuks.

UEFA 26. septembri esialgne otsus ennistada Venemaa „lapsed“ neutraalse lipu all ja ilma riigihümnita tagasi EM-valiksarja pälvis mitmelt poolt kohe kõva avalikku kriitikat.

Mõne aja pärast ilmnes, et suuresti oli tegemist UEFA sloveenist presidendi Aleksander Čeferini soologa, mis kutsus väidetavalt esile erimeelsusi nii organisatsiooni kõrgeimas juhtkonnas kui ka administratsioonis.

The Independenti tuntuim jalgpalliajakirjakirjanik Miguel Delaney kirjutas esmaspäeval, et „UEFA tippjuhtkond on lõhenenud ja Čeferini survestatakse täitevkomitee koosolekul otsust esimesel võimalusel ümber vaatama“. Lisaks otsuse sisule tekitas tema andmetel sügavat nördimust viis, kuidas president selle läbi surus – paigutades kõnealuse teema kedagi eelnevalt hoiatamata „muude küsimuste“ päevakorrapunkti alla.