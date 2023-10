81aastane spordimees lõpetas viie murdunud roide kiuste Tartu jooksumaratoni: viimased kilomeetrid olid ikka õudselt rasked

Põlva mees Tagel on auväärsest east hoolimata suurepärases füüsilises vormis ning on ette tulnud nädalaid, kus ta on osalenud suisa viiel võistlusel. Ka Tartu jooksumaraton oli tema jaoks kuue päeva jooksul juba teiseks tõsiseks ponnistuseks – 1. oktoobril oli ta kroonitud Riias veteranide poolmaratoni MMil 80+ vanuseklassis maailmameistriks.